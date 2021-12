Manifestantes do MPL se reúnem neste sábado

Manifestantes do Movimento Passe Livre Salvador (MPL) se reunem às 14h deste sábado, 29, no Passeio Público, para discurtir diretrizes e percussso do próximo ato, que acontecerá neste domingo, 30.

De acordo com publicação no grupo do movimento no Facebook, os protestos continuarão sem liderança para evitar a exposição e possível perseguição aos ativistas.

A reunião de hoje também pretende decidir como será o protesto no desfile do 2 de Julho.

