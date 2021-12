Manifestantes destroem ônibus e banco na Joana Angélica

Um grupo de manifestantes do movimento 'Operação 7 de Setembro' quebrou três coletivos e incendiou um na avenida Joana Angélica, nas proximidades na Universidade Católica do Salvador (UCSal) na tarde deste sábado, 7, após policiais lançarem bombas de gás lacrimogêneo nos militantes. Segundo testemunhas, a ação policial aconteceu como reação a bombas de dispersão usadas por um grupo mascarado. Além dos veículos, uma agência do Banco do Brasil e pontos de ônibus também foram destruídos.

A fachada de uma loja chegou a ser quebrada por um dos manifestantes, que foi impedido por outro militante de continuar com a ação.

O protesto, que reúne cerca de 250 pessoas no centro da capital baiana, teve início por volta das 14h50, no Campo Grande, e permaneceu pacífico durante uma hora. Ao longo da caminhada, até a avenida Joana Angélica, um coro gritava "mídia fascista, polícia terrorista" ou "TV bahia, mentira todo dia". O grupo carregava bandeiras do Brasil, cartazes e outros dispositivos de mobilização.

A caminhada seguiu até o Dique do Tororó. Uma manifestante, que preferiu não se identificar, diz ter sido agredida por um policial com golpes de cassetete por estar gravando com um celular. Ela também teria sido agredida verbalmente.

Segundo a jovem, outra militante também levou murros no rosto. "Eu sofri o efeito do gás e só vi a colega tomando dois murros na cara e chorando muito", disse

No momento, há nove viaturas da Polícia Militar no local e a caminhada está cercada de policiais com o objetivo de promover a segurança no protesto.

