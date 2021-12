Manifestantes da Sete Portas se unem a ato de estudantes e fecham av. ACM

Um grupo protesta na manhã desta segunda-feira, 28, nas imediações do Shopping da Bahia, em Salvador. O movimento foi iniciado por estudantes, mas ganhou a adesão de outras categorias, como motoristas de aplicativos.

Outro grupo, que iniciou uma mobilização na Sete Portas, seguiu em caminhada até a Rótula do Abacaxi e depois se encontrou com os manifestantes que já estavam na av. ACM. Com a adesão, os grupos fecharam a avenida ACM, sentido Paralela e Shopping da Bahia.

O protesto complica o trânsito na avenida ACM. Mas, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), ainda não há impacto no fluxo da Bonocô e Rótula do Abacaxi.

Reivindicações

Apesar da união dos dois grupos, os manifestantes têm pautas distintas. Enquanto, um reivindica liberdade de expressão, o outro pede intervenção militar.

"Nosso movimento é estudantil, mas temos a intenção de agregar mais gente na luta pela redução dos impostos, principalmente no preço da gasolina e pela liberdade de expressão, que está cada vez mais ameaçada", explica Ruth Cruz, uma das lideranças da mobilização iniciada na ACM.

Durante o ato deles, os manifestantes tentam convencer outras pessoas a participarem do movimento. Para isso, eles gritam palavras de ordem, como "Você aí parado, também é explorado" e "Vem pra rua".

Os manifestantes criticaram a decisão do presidente Michel Temer de autorizar o uso da Força Nacional para desobstruir as rodovias ocupadas pelos caminhoneiros, que estão em greve desde o último dia 21.

Os motoristas que circulam no local buzinam demonstrando solidariedade aos manifestantes que estão em sua maioria com camisas pretas. Alguns também carregam bandeiras do Brasil.

Neste fim de semana, circulou pelo WhatsApp a informação de que diversas categorias fariam uma greve geral na cidade. Contudo, os manifestantes afirmaram que o movimento não tem ligação com nenhuma entidade, partido político ou categoria específica.

De acordo com Ruth, o grupo deve voltar a protestar nas imediações do Shopping da Bahia a partir das 16 horas, quando pretendem sair em caminhada até a avenida Tancredo Neves.

O major Edmilton da Polícia Militar (PM) disse que o efetivo foi reforçado na região para acompanhar o movimento e evitar transtornos.

Manifestantes da Sete Portas se unem a ato de estudantes e fecham av. ACM | Foto: Divulgação/ATarde

