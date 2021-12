Manifestantes contrários ao BRT se reúnem com secretário no Inema

Um protesto contra o Bus Rapid Transit (BRT) de Salvador foi realizado na manhã desta sexta-feira, 8, no Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). No local, cerca de 50 pessoas pediram a interrupção das obras.

Uma comissão dos manifestantes foi recebida pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Geraldo Reis, e pela diretora do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Márcia Teles. A reunião já tinha sido marcada antecipadamente. A ideia, segundo os manifestantes, é contar com o apoio dos órgãos.

Walter Takemoto, que está na organização do protesto, afirma que o BRT não é a única solução de transporte para a cidade. "Há outras formas de mobilidade moderna que não prejudicam tanto a cidade e o meio ambiente, a exemplo do Veículo Leve Sobre Trilho (VLT) ou do Veículo Leve sobre Pneus (VLP)", afirma.

Ele acrescentou que a obra está degradando o meio ambiente e que é considerado algo retroativo. "É obrigação do Inema realizar a fiscalização da obra. Muitas árvores foram derrubadas no rio, impedindo que ele flua normalmente. Além disso, na vizinhança, já foram encontrados animais mortos e abandonados", informa Takemoto.

Outra manifestação foi realizada nesta quarta, 6, na avenida Juracy Magalhães Jr, próximo ao Hospital Aliança. Os manifestantes, na época, ocuparam o canteiro de obras do BRT. O ato contou com a participação do pré-candidato à Presidencial Guilherme Boulos (PSOL).

Geraldo Reis conversa com os manifestantes nesta manhã | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

