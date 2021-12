Manifestantes contra a PEC 55 ocupam a Avenida Sete em Salvador

Manifestantes ocupam a Avenida Sete de Setembro na tarde desta terça-feira, 13, contra a PEC 55 aprovada nesta manhã.

De acordo com a Central de Polícias, o grupo de pelo menos cem pessoas, é composto por bancários e algumas coligações de partidos políticos.

Segundo informações da Transalvador, o grupo começou a se concentrar na praça do Campo Grande, nas proximidades do Teatro Castro Alves, por volta das 16h, e só agora começaram a caminhar ocupando a via.

O trânsito está lento no local.

