Manifestantes conseguem da Conder promessa de realização das obras em Conde

Após protestarem em frente à sede da Conder, na manhã desta quinta-feira, 20, integrantes do Movimento dos Sem Teto da localidade de Caípe, em São Francisco do Conde, conseguiram uma reunião com a diretora de habitação do órgão, Adalva Tonhá. Ao fim do encontro, ficou definido que uma nova reunião acontecerá no dia 22 de fevereiro com participação de integrantes dos Sem Teto, Caixa Econômica e Conder. Com o desfecho da reunião, os manifestantes voltam para São Francisco do Conde ainda hoje.

De acordo com Tonhá, o entrave à realização das obras estaria na Caixa, que ainda analisa o processo de licitação para construção das casas. Na reunião do dia 22, espera-se que o banco já tenha concluído o processo de análise, liberando o início das obras. De acordo com ela, a Caixa informou que análise terminaria em janeiro e as obras poderiam ser iniciadas no mês seguinte.

Antes disso, no dia 7 de fevereiro, a Conder se comprometeu a realizar um projeto social com palestras para os moradores da região e oferecendo alternativas para custeio de equipamentos para montagem de comércios, com o objetivo de prover renda para essas pessoas. No momento, 94 famílias moram no terreno onde serão construídos os 70 imóveis. A Conder afirmou ainda que vai negociar com a prefeitura de São Francisco do Conde um convênio a fim de providenciar a construção de moradias para as 24 famílias restantes.

Segundo Adalva Tonhá, as regras do Ministério das Cidades mudaram e agora, obras de habitação só podem começar depois que a Caixa aprovar o processo de licitação, o que não acontecia antes, daí porquê a obra ficou parada. Ao todo, serão investidos R$ 1,7 milhão, sendo que R$1,2 mi são recursos do governo do estado e o restante da Caixa.

O coordenador do movimento, Ernandes Lopes, afirmou que se a reunião do dia 22 não acontecer ou se não for marcada a data de início das obras, os Sem Teto voltarão a Salvador em 1º de março e vão ocupar um prédio da Caixa. Ele não informou qual prédio seria ocupado.

Protesto - Cerca de 150 integrantes do Movimento dos Sem Teto participaram do protesto em frente a sede da Conder, no bairro de Narandiba, na manhã desta quinta-feira, 20. De acordo com Ernandes Lopes, coordenador do movimento, o grupo planejava ocupar o prédio do órgão e não pretendia sair do local até obter uma posição sobre a construção de 70 unidades habitacionais na localidade de Caípe, em São Francisco do Conde.

Segundo Lopes, foi elaborado um projeto de construção de 230 unidades habitacionais no local. Destas, 118 foram erguidas com verba da Petrobras. Restaram 112. O movimento negociou com a Conder há três anos e teria ficado definido que, a partir desta parceria, 70 unidades seriam feitas com recursos da Caixa Econômica e Governo do Estado no valor total de R$ 1,7 milhão.

Em dez meses, diz Lopes, foi assinado contrato de licitação com a construtora que faria a obra, mas o serviço ainda não começou. O município de São Francisco do Conde tem um déficit habitacional de 2 mil unidades, segundo informações de Ernande Lopes.



Sete viaturas da PM foram ao local para observar o movimento.

* Com redação de Giovanna Castro, A Tarde On Line

