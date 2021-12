Manifestantes colocam fogo em ônibus; bancos são danificados

<GALERIA ID=18406/>

Manifestantes colocaram fogo em dois ônibus nas proximidades do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, na Avenida Centenário, em Salvador, no final da tarde desta quinta-feira, 20. Um dos veículos, da empresa de transporte BV, foi pichado antes de ser incendiado.

Mais cedo, um carro de passeio também havia sido incendiado por manifestantes na região dos Barris. Na entrada da estação da Lapa, manifestantes colocaram fogo em um contêiner de lixo e chegaram bem próximo de uma barreira montada pelos policiais no local, que impede o acesso ao Dique do Tororó. Os agentes também usaram bombas de gás para tentar dispersar os protestantes.

Bancos danificados

Uma agência do Banco do Brasil, na Avenida Sete, foi apedrejada por um grupo de manifestantes. As portas de vidro do banco foram quebradas e os estilhaços ficaram espalhados pelo chão. O mesmo aconteceu com vidraças de pontos de ônibus espalhados pelo Centro da cidade.

No campo grande, um agência do Bradesco também foi alvo da ação de vândalos. Um pequeno grupo de manifestantes invadiu o banco e quebrou vidros e computadores. Algumas máquinas, inclusive, foram roubadas.

A manifestação de integrantes do Movimento Passe Livre teve início de forma pacífica na praça do Campo Grande, no Centro da cidade, mas, no trajeto até a Arena Fonte Nova - destino dos manifestantes - vários confrontos com a polícia foram registrados, como ocorreu em Nazaré, na Avenida Joana Angélica e na região do Dique.

Agência do Banco do Brasil, na Av. Sete, teve as portas de vidro quebradas (Foto: Teo Henrique/Agência A TARDE)

Polícia repudia vandalismo

A Polícia Militar da Bahia enviou, no início na noite, nota de repúdio aos atos de vandalismo de um grupo de manifestantes contra prédios e veículos públicos durante a manifestação desta quinta.

"No final da tarde desta quinta-feira (20), um grupo de pessoas, após atear fogo num ônibus, dificultou o trabalho do Corpo de Bombeiros, apedrejando os bombeiros e seus veículos. A PM reafirma seu compromisso em manter a ordem pública e o direito de ir e vir de todo cidadão e que está empregando seu efetivo para tal finalidade", informou.

