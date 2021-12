Manifestantes chamam metrô de "monumento à corrupção"

Cerca de 30 pessoas protestam nesta quinta-feira, 5, na Avenida Bonocô, próximo à estação de metrô. Com camisas e faixas pretas, os manifestantes classificam o metrô como "monumento à corrupção". Apesar do protesto acontecer em uma das principais vias de Salvador, os manifestantes não bloqueiam o trânsito, que segue livre na região.



As obras do metrô começaram há 13 anos e já foram gastos R$ 1 bilhão na primeira etapa do sistema, que foi reduzido para 6 km. Inicialmente, a obra era de responsabilidade da prefeitura, mas foi repassado esse ano para o governo estadual.



O Estado abriu licitação em agosto para empresas interessadas em concluir a primeira etapa e construir a segunda fase, que leva o metrô até Lauro de Freitas.

