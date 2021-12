Manifestantes caminham no Centro em dia de mobilizações contra a PEC do Teto

Mais de setecentas pessoas caminharam nas ruas do Centro da cidade, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 11. O grupo saiu do Campo Grande, onde permaneceu concentrado, por volta das 16h20 com cartazes reivindicando a reforma política e a saída do atual presidente Michel Temer. O ato faz parte da mobilização nacional contra a PEC do Teto. Eles seguiram até o Campo da Pólvora, em frente ao Fórum Rui Barbosa, onde permaneceram até por volta das 19h30.

Entre os grupos que participaram estiveram as organizações 'Frente Brasil Popular' e 'Povo Sem Medo', que é composta pelas centrais sindicais Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), além da presença de movimentos sociais, estudantes e alguns partidos políticos que fazem oposição ao governo Temer.

O trânsito no local ficou congestionado, mas viaturas da Transalvador e Polícia Militar acompanharam a passeata.

Greve Geral

Marcadas para acontecer em todo país nesta sexta-feira, 11, mobilizações afetam desde cedo trânsito, transporte e serviços públicos.

Em Salvador, o Sindicato dos Rodoviários determinou o atraso na saída dos ônibus nas garagens, que só começaram a circular depois das 6h da manhã, quando normalmente têm início às 4h.

Para os usuários do Metrô, não houve alterações no fluxo. A assessoria de comunicação da CCR, empresa que administra o transporte, informou anteriormente o funcionamento normal do metrô e das obras da linha 2. Já o sindicato do ferroviários, suspendeu as atividades no início da manhã, retornando antes das 10h.

Para as demais categorias, como os bancários, o acordo foi de aderir à greve até o meio-dia. Após o horário determinado, funcionaram normalmente. A rede pública de ensino também teve o funcionamento suspenso, as instituições municipais informaram que as aulas serão repostas no dia 19 de novembro. As estaduais ainda não informaram datas de reposições.

Da Redação com informações de Ana Paula Santos Manifestantes caminham no Centro em dia de mobilizações contra a PEC do Teto

