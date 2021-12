O trânsito na região da avenida ACM, em Salvador, nas imediações do Shopping da Bahia, foi bloqueado na tarde desta sexta-feira, 6. Integrantes de centrais sindicais e trabalhadores protestaram no local contra a prisão do ex-presidente Lula, condenado a 12 anos e um mês na Operação Lava Jato.

Outra região afetada pelo movimento foi a avenida Mario Leal Ferreira, Bonocô, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) a avenida Luís Viana, Paralela, sentido aeroporto, também apresentou retenção.

Devido ao bloqueio na região, os rodoviários tiveram que desligar os ônibus no local até a liberação da via por volta das 19h. Equipes da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Iguatemi), acompanharam o movimento.

Às 17h, manifestantes bloquearam também a entrada da rodoviária, impedindo que os ônibus acessassem o local. O trânsito ficou congestionado até as proximidades da Madeireira Brotas, em Pernambués. A Transalvador orientou os condutores que evitassem a região. Equipes do órgão seguiam monitorando as principais vias.

Por volta das 16h30, alguns manifestantes impediram que uma emissora de televisão gravasse os protestos, exigindo que a equipe de reportagem saísse do local.

Manifestantes bloqueiam trânsito na região do Shopping da Bahia | Foto: Divulgação/ATarde

🚨⚠ATENÇÃO! ⚠🚨 Manifestantes bloqueiam Avenida ACM, proximidades do Shopping da Bahia e Avenida Carybé (final da Avenida Luís Viana – Paralela), proximidades do Posto Shell, sentido Aeroporto. #Trânsito congestionado em ambos locais. pic.twitter.com/ebSteyBQBI — Transalvador (@Transalvador1) 6 de abril de 2018

