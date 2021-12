Manifestantes bloqueiam a Gal Costa após cavalo ser abandonado em esgoto

Um grupo de manifestantes ateou fogo em túneis de lixos para bloquear a avenida Gal Costa, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 23. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o protesto aconteceu próxima à subida que dá acesso ao bairro de Sussuarana, sentido Paralela. A manifestação, que é para chamar atenção para um cavalo que agoniza à margem da via, já foi encerrada. Mais de 20 pessoas participaram do protesto.

Segundo os moradores, o cavalo está doente e foi abandonado em um esgoto próximo a um matagal na região exalando mau cheiro. Homens da Limpurb estão no local, mas informaram que não podem fazer nada, uma vez que o animal ainda está vivo. Manifestantes disseram que entraram em contato com a Zoonoses da prefeitura.

A reportagem do Portal A TARDE entrou a assessoria de comunicação Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo Zoonoses, e o órgão informou que enviou uma equipe ao local e que o animal será encaminhado para o Hospital Veterinária da Universidade Federal da Bahia (Ufba) para ser tratado.

Durante o protesto, guarnições da 47ª e 48º companhias independentes da Polícia Militar (Pau da lima e Sussuarana) acompanharam a ação dos manifestantes. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para debelar as chamas.

