Manifestantes ateiam fogo em ônibus na Calçada

Manifestantes atearam fogo em um ônibus no final da tarde desta segunda-feira, 2, na rua Nilo Peçanha, próximo ao Mercado Centro Sul, no bairro da Calçada. O protesto foi por causa da morte de Emerson Souza da Silva, de 17 anos, morador de uma comunidade do bairro, no sábado, 28. Familiares acusam policiais militares de executar o adolescente.

Por causa do protesto, a rua ficou interditada e o tráfego de veículos para quem seguia da Calçada sentido Largo do Tanque ficou congestionado, até as 20h30 quando o veículo foi removido do local, informou a Transalvador. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para apagar as chamas do veículo.

Em nota, a Polícia Militar informou que abriu um inquérito policial para apurar uma ocorrência que aconteceu no sábado, no bairro da Calçada. Uma guarnição da Rondesp disse que um grupo de pessoas efetuou tiros ao avistar os policiais que realizavam rondas na região. Na troca de tiros, Emerson foi atingido e encaminhado para o Hospital Ernesto Simões, onde não resistiu e faleceu.

A PM informou ainda que com o adolescente foi encontrado um revólver calibre 38, 20 trouxinhas de maconha e 94 pedras de crack. Os demais suspeitos conseguiram fugir.

adblock ativo