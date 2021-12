Manifestante do passe livre permanece detido

O manifestante José Souza Machado, 53 anos, continua preso na 1ª Delegacia, nos Barris, acusado de dano ao patrimônio público. Machado é o único que continua detido dos 42 apreendidos nos protestos de quinta, 20, e sábado, 22.

No último domingo, 23, sete advogados voluntários do Coletivo de Advogadas e Advogados Populares, encarregados da defesa dos militantes do Movimento Passe Livre (MPL), receberam a informação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de que todas as pessoas detidas foram liberadas, com exceção do trabalhador.

Segundo o coletivo, a OAB teria informado que José Souza Machado só teria a liberdade após pagamento de uma fiança de 10 salários mínimos. Para agilizar sua libertação, a entidade criou uma subcomissão dentro da Comissão de Direitos Humanos e convidou os advogados voluntários a participarem.

"A ideia é promover o trabalho conjunto de representantes da OAB e íntegrantes do coletivo", diz o advogado Wagner Moreira. Reunião na manhã desta quarta-feira, 26, ainda não garantiu a liberdade do preso. A nova subcomissão está tentando agilizar o julgamento, na 6ª vara criminal, de um pedido de liberdade provisória.

