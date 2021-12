Manifestações dão o tom do cortejo cívico do Dois de Julho

O governo interino de Michel Temer foi o principal alvo de protestos populares na festa de 193 anos da Independência da Bahia, que também teve manifestações contra a violência e contra as mulheres. O desfile começou por volta das 9h deste sábado, 2, com o cortejo do Caboclo e da Cabocla saindo da Lapinha em direção à Praça municipal.

Em diferentes pontos do percurso da Lapinha, grupos contrários ao impeachment empunhavam cartazes com os dizeres "Fora Temer" e "Não ao golpe". Integrantes do partido Rede Sustentável, de Marina Silva, empunharam a bandeira do "Nem Dilma, nem Temer".

"A festa do Dois de Julho este ano tem um viés contra o golpe, assim como foi a declaração da Independência da Bahia, que aconteceu em reação ao golpe parlamentar em Portugal, que pedia a volta de Dom Pedro I", declarou o cientista político Joviniano Neto", do Comitê da Ufba em Defesa da Democracia e Contra o Golpe.

Joviniano considera que este ano há uma resistência popular maior do que houve em 1964. "Naquela época, as pessoas foram surpreendidas pelo golpe", compara. Com uma mordaça, a professora Cláudia Miranda, da Faculdade de Educação da Ufba, carregava um cartaz denunciando o Projeto Escola Sem Partido, que considera uma ameaça ao ensino. "Já vemos uma série de retrocessos sociais com este governo. Agora querem proibir o debate de ideias", afirmou Cláudia.

Três atrizes do chamado Comitê Poético Contra o Golpe fizeram uma performance no Centro Histórico , conclamando as pessoas a protestar contra o Governo Temer. "Estamos mobilizadas desde a votação do impeachment na Câmara", afirmou a atriz Kleia Maquenda.

<GALERIA ID=20617/>

O tom político da festa não se limitou ao impeachment. No Santo Antonio Além do Carmo, área onde tradicionalmente há mais casas decoradas para a festa, jovens caracterizados como o Caboclo, a Cabocla e Maria Quitéria portavam cartazes pedindo o fim da violência contra as mulheres.

E um grupo de concursados aprovados no concurso para peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que ainda não foram efetivados, reinvindicava que o governo do estado oferecesse pelo menos o curso preparatório de dois meses na Academia de Polícia.

"Entendemos que não haja recursos para contratar agora. Mas estamos pedindo o curso para que estejamos preparados quando for ocorrer a contratação", afirmou Rodrigo Martins.

Novas eleições

O grupo que desfilou com integrantes da Rede Solidariedade aproveitou a Independência da Bahia para pedir novas eleições. "Entendemos que tanto Dilma quanto Temer estão sem condições de governar o país porque a chapa foi eleita com recursos do Petrolão", afirmou o porta-voz do partido, José Gustavo Fávaro. Segundo ele, Marina não veio a Salvador por causa de uma viagem à França.

Sobre as críticas que a ex-candidata à presidência tem sofrido por não se pronunciar contra o desastre ambiental provocado pela Samarco em Mariana, Minas Gerais, Gustavo disse que ela tem se manifestado pelas redes sociais. "Como Marina não tem mandato, ela considera que não pode se promover às custas d drama das pessoas", afirmou o porta-voz nacional do partido.

