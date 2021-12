Manifestação termina sem incidentes em Salvador

Marcada para às 10 horas deste domingo, 30, a saída dos manifestantes do Movimento do Passe Livre de Salvador (MPLS), do Campo Grande em direção à Fonte Nova, só aconteceu por volta das 12 horas, seguindo do bairro Politeama até o Vale dos Barris.

Mas isto só ocorreu, após tentativas de um grupo de modificar o que havia sido acertado na reunião realizada no dia anterior. A ideia era seguir para a Avenida Joana Angélica, palco de grande confronto entre policiais e manifestantes no dia 20 de junho último.

Entretanto, de forma curiosa, a manifestação só seguiu o seu caminho após o tenente coronel da Polícia Militar Sérgio Baqueiro utilizar um carro de som para se comunicar com o grupo. "Depois de conversarmos com as lideranças do grupo está tudo certo e vamos sair pelo Politeama".

Os cerca de 800 manifestantes atenderam à solicitação e encheram a rua com palavras de ordem e cartazes que falavam de várias lutas. "Vem, vem, vem rua!", "Só em Salvador a tarifa não caiu, já baixou em São Paulo e já baixou no Rio", bradavam os manifestantes, saudados com papel picado na Ladeira do Politeama.

Diálogo

O diálogo entre os manifestantes e a polícia marcou todo o trajeto. "Eles vão nos ajudar a manter a ordem. Os representantes prometeram que vão fazer a manifestação de forma ordeira", disse o tenente coronel Sérgio Baqueiro.

Ao chegar à barreira da PM, localizada no Vale dos Barris, perímetro de segurança da Fonte Nova, por volta das 12h45, o grupo fez um cordão de isolamento para impedir que o restante dos manifestantes seguisse em direção a barreira.

No local, o coronel Nivaldo negociou com os manifestantes. "Não queremos confronto. O confronto é ruim também para a gente", afirmou.

Após a tentativa de negociação para a flexibilização da barreira, o grupo fez uma reunião e parte decidiu encerrar o ato. "Todos os atos de hoje, a partir de agora, não representam o MPLS. Declaramos encerrada a manifestação para a segurança do movimento", disse o estudante Áquila Baleeiro.

Participantes

Menos diversificada do que as manifestações anteriores, a realizada neste domingo reuniu principalmente jovens e estudantes, que pediam melhores condições para o transporte público, serviços públicos de qualidade e protestavam contra os gastos feitos para a Copa das Confederações.

"Quero um sistema de mobilidade urbana que funcione", afirma o estudante Rodrigo Veras

"Não temos possibilidade de furar o bloqueio. O número de manifestantes é muito menor do que nas outras vezes", diz o professor Marcus Mello.

A próxima manifestação está marcada para amanhã, 2 de julho, feriado de Independência da Bahia. Em assembleia no Passeio Público na última sexta-feira, foi decidido que o grupo irá se reunir a partir das 7 horas, no posto de gasolina, na entrada da Lapinha.

Presos

Um dos cartazes levados pelo movimento Passe Livre pedia a soltura do manifestantes José Souza Machado, 53 anos, acusado de dano ao patrimônio público.

Um dos advogados que faz parte do grupo que dá suporte jurídico em manifestações, André Sacramento, afirmou que fizeram uma arrecadação para pagar a fiança do manifestante preso, determinada em 10 salários mínimos.

"Há dificuldades em realizar o pagamento por desencontro de informações entre a Polícia Civil e o sistema judiciário. Estamos com o dinheiro desde a quarta-feira, mas não conseguimos fazer o pagamento", disse Sacramento.

José Souza Machado foi transferido para o presídio Lemos Brito, após ficar preso desde o dia 22 de junho na 1ª Delegacia, nos Barris.

A Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB) criou uma comissão para acompanhar a manifestação em Salvador.

O advogado David Mendes acompanhava os manifestantes como representante da Comissão de Direitos Humanos da entidade. "A OAB está aqui para coibir abusos da Polícia Militar e soltar manifestantes que venham a ser presos", disse Mendes.

adblock ativo