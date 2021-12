Manifestação se dissipa na ACM, mas deve voltar no Campo Grande às 14h

Os trabalhadores e sindicalistas que aderiram à greve geral contra a PEC do teto deixaram a avenida ACM por volta das 11h, liberando o trânsito. Os manifestantes continuam protestando nas calçadas, mas sem bloquear as vias. Novos atos estão marcados para as 14h no Campo Grande, no Centro da cidade.

Com as vias liberadas na região do Iguatemi, a Transalvador começou a desfazer os bloqueios que desviavam o fluxo de veículos para rotas alternativas, como a saída da Bonocô para a avenida ACM e o do Hiperposto.

De acordo com a assessoria da Transalvador, a Paralela e a saída da Bonocô, na altura das concessionárias e do supermercado G Barbosa, já estão livres. A avenida ACM, por outro lado, ainda tem pontos de retidão.

Os rodoviários , que pararam às 4h, voltaram às atividades pouco depois das 6h.

Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Nov 11, 2016 às 6:26 PST



