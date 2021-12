Manifestação pede paz e justiça após morte de estudante no Matatu de Brotas

Amigos e familiares do estudante universitário Diego Ferreira dos Santos, morto durante um assalto em Matatu de Brotas, em Salvador, protestaram neste sábado, 11, nas ruas do bairro. Eles pediram paz e justiça para o caso do jovem.

Diego foi morto no último dia 3 de fevereiro em um ponto de ônibus. Ele foi abordado por dois homens em uma moto, que atiraram contra o rapaz. O estudante não resistiu ao ferimento e morreu no local.

A polícia identificou um dos envolvidos no caso, que ainda não foi preso. Luís Cláudio Lima Júnior, 25 anos, foi identificado por conta da moto usado no dia do crime, que está no nome dele.

O suspeito está desaparecido desde o dia do latrocínio e a família dele mudou da casa onde morava.

