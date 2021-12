Manifestação no CAB acaba e trânsito volta a fluir

A manifestação que fechou a 1° avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB), próximo à Assembleia Legislativa, já foi encerrada na tarde desta quarta-feira, 16. O Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública, Comercial, Industrial, Hospitalar, Asseio, Prestação de Serviços em Geral, Conservação, Jardinagem e Controle de Pragas Intermunicipal (Sindilimp-BA) reinvidicava o pagamento dos salários, benefícios e o 13° atrasados.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), cerca de 50 pessoas, empunhando cartazes, bloquearam o trânsito. Como reflexo, o tráfego ficou lento na avenida Paralela pela manhã.

Segundo a direção do Sindilimp-BA e CUT-BA a falta de pagamento atinge diversas empresas. A categoria informa que pretendia, com o protesto, denunciar "todas as pendências" dos trabalhadores.

Como reflexo da manifestação, o tráfego ficou lento na avenida Paralela pela manhã (Foto: Cidadão reporter | Via whatsapp)

