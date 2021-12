Manifestação engarrafa Estrada do CIA/Aeroporto

Uma manifestação causa congestionamento na Estrada do CIA (BA-526) desde o final da tarde desta terça-feira, 20. Moradores do condomínio Bosque das Bromélias fecharam ambos os sentidos da via em protesto contra ação policial no condomínio.

Uma fonte, que preferiu não se identificar, informou ao A TARDE que uma criança de seis anos foi baleada por policiais e um jovem foi retirado do condomínio e levado na viatura policial. Outro leitor informou que o congestionamento se estende até a altura do pedágio.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os manifestantes atearam fogo em pneus, caixotes e pedaços de madeira. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informa que duas guarnições estão no local, negociando com os moradores. Um pedaço da pista já foi liberado, mas o congestionamento ainda é intenso.



Em nota, a assessoria de comunicação da Polícia Militar informa que uma guarnição da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/São Cristóvão) fazia ronda na região do CIA/Aeroporto quando avistou um elemento suspeito. No momento da abordagem, o jovem, de prenome Igor, teria fugido pela mata.

Ainda de acordo com a PM, o jovem atirou contra os policiais, mas acabou sendo capturado. Em sua posse foram encontrados cocaína e maconha. Igor teria se livrado da arma durante a fuga. A assessoria não faz menção à nenhuma criança. Tanto PRE quanto Stelecom informaram que protesto é motivado pela morte de um traficante na região.



