Manifestação e ato inter-religioso lembram morte de Marielle Franco

Velas acesas, cruzes, cartazes com palavras de ordem e imagens de mulheres mortas por feminicídio levaram um clima de indignação, tristeza e desolação para as ladeiras do Centro Histórico de Salvador.

Foi lá, no final de tarde desta terça-feira, 20, já ao anoitecer, que manifestantes de movimentos sociais e outros populares marcharam em homenagem à vereadora carioca Marielle Franco, assassinada a tiros no último dia 14.

O grupo, formado majoritariamente por mulheres, manifestou-se entre o Terreiro de Jesus e o largo do Pelourinho. Ali ao lado, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, o tradicional ato inter-religioso realizado às terças-feiras homenageou a memória da parlamentar do Partido Socialismo e Liberdade (Psol).

Nomes de mulheres mortas pela Polícia Militar e vítimas de feminicídio foram gritados, seguidos de mensagens de “presente hoje e sempre”. No meio da multidão, personalidades como o ator baiano João Miguel e os vereadores Hilton Coelho (Psol) e Silvio Humberto (PSB) marcaram presença.

Mais luta

“Não vamos nos calar, não. Nós vamos para cima, com mais coragem” “Não vamos nos calar, não. Nós vamos para cima, com mais coragem”

Quem chamava a atenção, entretanto, era a ativista Sandra Munhoz, que carregou uma cruz de madeira vestida com um véu preto, em sinal de luto pelo assassinato da vereadora.

Para ela, que atua na defesa dos direitos humanos e das mulheres, a execução de Marielle Franco “foi um recado” que, diz, será ignorado pelo movimento feminista.

“Eles estão dando o recado para nos calarmos, mas não vamos nos calar, não. Nós vamos para cima, com mais coragem, e lutar mais ainda. Apesar da tristeza gigante, essa morte nos dá gás para lutar”, prometeu.

Emocionada, a advogada Laina Crisóstomo, militante do Psol, do coletivo Tamo Juntas! e uma das organizadoras do protesto, afirmou que a lembrança de outras mortes tem como objetivo lembrar da responsabilidade do Estado nos episódios de violência.

“Todas morremos um pouco com a morte de Marielle. Ser mulher negra, favelada, lésbica, travesti ou transexual nesse país é correr risco todo dia de ser morta. Essas são mulheres escolhidas pelo Estado genocida para morrer”, afirmou, às lágrimas.

adblock ativo