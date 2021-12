Manifestação de trabalhadores termina na Praça Municipal

Trabalhadores de diversos setores protestaram nesta quinta-feira, 11, no Centro de Salvador. Eles seguiram em passeata do Campo Grande até a Praça Municipal, onde começou a se dispersar sem incidentes. Cerca de 300 pessoas participaram da manifestação.

O movimento, organizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), fez parte do Dia Nacional de Luta. Rodoviários, professores, operários da Construção Civil, policiais civis, servidores municipais, profissionais de saúde e bancários participaram do ato.

A bandeira unificada dos manifestantes é pela redução da jornada de trabalho, fim do fator previdenciário e garantia de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para educação e saúde. Em separado, cada categoria também leva suas reivindicações para as ruas da cidade, como os servidores estaduais que pedem o pagamento da URV.

Por conta da manifestação, o trânsito ficou complicado durante a manhã e início da tarde no Centro de Salvador, com bloqueios na Avenida Sete e Ladeira da Montanha. A Transalvador informou há pouco que não há mais barreiras no local.

