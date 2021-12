Manifestação de professores congestiona trânsito na ACM

Professores da rede estadual de ensino superior realizaram na manhã desta terça-feira (10) um ato simbolizando o “luto” pela Educação Pública do Governo do Estado, na praça em frente ao Shopping Iguatemi. Os manifestantes, vestidos de preto, definem o movimento como um "Ato Público em Defesa das Universidades Públicas Estaduais". A manifestação causou um congestionamento nas Avenidas ACM e Juraci Magalhães desde o Iguatemi até as imediações da Ceasa do Rio Vermelho, no sentido Paralela.



O ato começou por volta das 10 horas e conta com cerca de 150 representantes. A manifestação faz parte do conjunto das atividades de mobilização que vêm sendo realizadas pela categoria, em greve desde o dia 28 de maio.Eles pretendem pressionar o Governo a apresentar uma contraproposta às exigência da categoria. Os professores pedem a incorporação ao salário da Gratificação de Estímulo às Atividades Acadêmicas (correspondente a 27,2% dos rendimentos); revogação da lei 7176/97, que reestruturou as universidades estaduais, interferindo na autonomia das universidades; a alteração no estatuto do magistério superior; e o repasse para as Universidades de 5% da receita líquida dos impostos vinculada a lei orçamentária do Governo.

“O Ato público é mais uma manifestação em conjunto com as quatro universidades (Uneb, Uefs, Uesb e Uesc), a fim de forçar uma resposta do Governo, defender o direito de greve e fazer com que a população compre a nossa luta”, declarou Carlos Zacarias integrante do comando de greve dos docentes da Uneb.

