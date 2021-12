Manifestação de educadores deixa o trânsito lento no Centro

Uma manifestação dos professores das redes municipal e estadual causa congestionamento na região do Campo Grande, no final da manhã desta terça-feira, 15, em Salvador. A caminhada segue em direção à Praça Municipal, no Centro Histórico.

A ação faz parte da Greve Nacional dos Educadores, que param por três dias e pretendem mobilizar toda a população para a luta por uma educação de qualidade.

Já a categoria municipal, está em greve desde o dia 2 de março, e reivindica a reserva para atividades extra classe na jornada de trabalho, um terço da jornada integral, que pode ser de 20h ou 40h semanais.

adblock ativo