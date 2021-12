Manifestação contra BRT termina em vandalismo

Um grupo de aproximadamente 30 pessoas participaram neste domingo, 20, de um protesto contra o projeto BRT, na Avenida Juracy Magalhães. Os manifestantes acabaram danificando o patrimônio público e privado, o que já havia acontecido nos últimos finais de semana.

A Transalvador multou 13 veículos estacionados em uma zona proibida. Apesar de haver placas sinalizando que é proibido estacionar na região, os manifestantes mantiveram os veículos estacionados por mais de uma hora.

Mesmo com a presença da Policia, os manifestantes picharam um totem, painel que oferece wi-fi indicação de temperatura, e muros da área. Parte do tapume de isolamento do canteiro de obras inserido pelo Consórcio BRT foi derrubado e também pichado.

