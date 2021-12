Manifestação causa engarrafamento na Sete de Setembro

O fluxo de veículos é complicado na avenida Sete de Setembro por conta de um protesto que acontece nesta quinta-feira, 24. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os motoristas enfrentam um congestionamento desde a região do Campo Grande, sentido Praça da Sé.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), ato é realizado por integrantes do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), que estão em campanha salarial. Viaturas do 18ª Batalhão da Polícia Militar e da Transalvador acompanham o grupo.

ATENÇÃO!! ⚠️🚨 Manifestantes acessaram a Rua Chile. #Trânsito lento desde o início da Avenida Sete de Setembro. Transalvador monitora o trânsito. Fotos: SSP - BA pic.twitter.com/EULhFuqTwh — Transalvador (@Transalvador1) 24 de maio de 2018

