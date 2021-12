Manicure usa urso tricolor como sinal para traficantes

Um urso de pelúcia vestido com o uniforme do Bahia era o sinal que a manicure Daniela Carneiro Rios, de 29 anos, usava para ser identificada pelos traficantes que iam buscar a encomenda, 10 quilos de maconha, em um ponto de ônibus, na Estrada do Coco, próximo ao Aeroporto Internacional de Salvador, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A droga era escondida em uma mala de viagem.

Para que não houvesse dúvidas quanto à sua identificação, a manicure explicou que foi definido que ela carregaria um ursinho do Bahia no colo.

Daniela foi flagrada por investigadores do Núcleo Regional de Combate ao Narcotráfico da Região Metropolitana de Salvador (NRCN/RMS). A manicure disse ao delegado Luiz Marcelo, do Departamento de Narcóticos (Denarc), que transportava a droga a pedido do namorado e afirmou que não conhecia as pessoas que iria encontrar.

De acordo com o coordenador dos NRCNs, Guilherme Machado, uma denúncia anônima feita pelo Disque Denúncia (3235-0000) indicou a ação.

Autuada em flagrante por tráfico de drogas, Daniela será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A droga, a mala e o ursinho foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

