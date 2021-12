Mandante de chacina em Periperi já cumpria pena

José Carlos Ferreira dos Santos, o 'Olho de Gato', de 34 anos, apontado como mandante da chacina que vitimou seis pessoas no bairro de Periperi, em Salvador, no mês agosto deste ano, teve novo mandato de prisão cumprido na manhã desta quinta-feira, 30. Preso no Presídio de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ele já cumpria pena por outros crimes, como assalto, homicídio e tráfico de drogas.

Segundo informações da Polícia Civil, 'Olho de Gato' foi interrogado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) pelo pelo titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), delegado Odair Carneiro, e retornou em seguida ao sistema prisional.

O alvo do ataque era o traficante e ex-comparsa do grupo de José Carlos, Leno Reis Menezes, que segundo testemunhas esteve no local da chacina uma hora antes dos atiradores chegarem. Daniel Pereira dos Santos, o 'Cominho', 29, Diego de Souza Gonçalves, o 'Bide', e Jean Jorge Gonçalves dos Santos, o 'Papel, ambos com 28 anos, foram presos pela autoria dos disparos.

O caso

Seis pessoas morreram e duas ficaram feridas em uma chacina na noite do dia 9 de agosto. Três homens armados chegaram atirando em uma festa de aniversário na Rua do Guiné, em Periperi. Após os disparos, eles atearam fogo na casa e fugiram.

Foram mortos Amanda Reis dos Anjos, 21, Alessandro Reis dos Anjos, 29, Marcos Antônio Silva Santos, 32, Ricardo de Carvalho Silva, 31, Edmilson Sanros dos Anjos, 52, e Adoniran Reis, que não teve idade revelada.

Além deles, Alessandra Reis dos Anjos, 37, e Leilane Reis Menezes, 20, ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital do Subúrbio.

adblock ativo