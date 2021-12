Mandante de chacina é indiciado por homicídio qualificado

Apontado como mandante e executor de chacina no subúrbio de Periperi, Daniel Pereira dos Santos, o "Cominho", 29 anos, foi indiciado por homicídio qualificado e deverá ser transferido para o Complexo Penitenciário da Mata Escura. "Cominho" foi apresentado na última terça-feira, 12, pelo titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), delegado Odair Carneiro, que preside o inquérito, e depois foi encaminhado para o sistema prisional, onde cumpre pena por estupro. O traficante passa a responder também por homicídio, ocultação de cadáver e associação ao tráfico.

O criminoso foi interrogado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba, na tarde da última terça-feira, 12, poucas horas depois de se apresentar no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, de onde saiu no último sábado, 9, beneficiado pelo indulto do Dia dos Pais.

De acordo com informações da Polícia Civil, "Cominho" revelou, em depoimento prestado no DHPP, a motivação e as circunstâncias do ataque à casa, na Rua Guiné, onde acontecia uma festa de aniversário de familiares de seu ex-comparsa e atual rival, Leno Reis Menezes, com o qual tem uma rixa. Leno teria se associado a traficantes rivais daquela região depois que "Cominho" foi preso.

Relembre o caso

Daniel, o "Cominho", era suspeito de liderar a chacina de seis pessoas, na noite do último sábado, 9, na Rua Guiné, no subúrbio de Periperi, quando homens armados chegaram atirando em uma festa de aniversário no bairro. Após os disparos, eles atearam fogo na casa e fugiram.

Os alvos do ataque, Leno e outro traficante, identificado como Bruno, deixaram o local da festa minutos antes do ataque, mas os parentes de Leno foram as principais vítimas.

Foram mortos Amanda Reis dos Anjos, de 21 anos, Alessandro Reis dos Anjos, de 29, Marcos Antônio Silva Santos, 32, Ricardo de Carvalho Silva, 31, Edmilson Santos dos Anjos, 52, e Adoniran Reis, que não teve idade revelada. Além deles, Alessandra Reis dos Anjos, de 37 anos, e Leilane Reis Menezes, 20, ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital do Subúrbio, que não soube informar o estado de saúde das vítimas.

