Mandante de assassinato da própria tia é preso em Salvador

O comerciante Ramon Costa Veloso, de 27 anos, mandante do assassinato da própria tia, a aposentada Solange Maria Veloso Costa, 59, foi apresentado à imprensa, na manhã desta terça-feira, 21, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba. Ramon foi preso nesta segunda-feira, 20, na própria residência, no Conjunto Doron, região do Cabula.

A titular da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), delegada Clelba Regina Teles, apurou que morte da aposentada fora planejada pelo sobrinho, com o objetivo de apropriar-se do patrimônio dela, que inclui três imóveis em Salvador.

Danilo Ribeiro Campos, 24, que executou o crime, está sendo procurado pela polícia. Seu irmão, um adolescente de 17 anos, que também participou da morte da aposentada, já foi encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) e responderá pelo ato infracional.

Estrangulamento

Solange Maria foi assassinada a chutes e estrangulamento no dia 17 de janeiro, em um de seus imóveis, no Cabula VI, utilizado para locação. Segundo a titular da DH/Central, Ramon ofereceu a quantia de R$ 7 mil a Danilo e o irmão adolescente para praticarem o crime, valor que seria pago com o dinheiro oriundo da venda de um dos apartamentos da tia.

Para atrair a vítima até o local do crime, Danilo se mostrou interessado em alugar o apartamento do Cabula VI, se identificou pelo telefone como amigo de Ramon, conquistando a confiança da aposentada, que decidiu mostrar-lhe o imóvel. Enquanto Danilo espancava a proprietária, o adolescente aguardava na escadaria do prédio.

Encaminhado ao sistema prisional, Ramon responderá pelo crime de homicídio triplamente qualificado. De acordo com a delegada Clelba Regina Teles, ele poderá cumprir pena de 12 a 30 anos de prisão. Danilo, a mãe e a irmã dele eram os únicos familiares da aposentada assassinada.

