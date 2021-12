Manchas de óleo chegam às praias de Salvador

Partículas da mancha de óleo que se espalham pelas praias do Nordeste chegaram nesta quinta-feira, 10, às praia do Flamengo, Piatã, Placafor e Jaguaribe, em Salvador.

Segundo informações a prefeitura de Salvador, 75 agentes de operações especiais da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) atuam para reduzir os impactos causados pelas partículas de óleo ao meio ambiente.

Para limpar as praias, a equipe ainda conta com mais dois agentes de coleta, em regime de plantão 24h, que monitora todas as praias de Salvador, além de três caminhões e um munck para auxiliar na operação.

"Sempre trabalho na limpeza. A gente foi trabalhando e fomos avisados para observar a praia. Passamos e achamos este material aqui na praia de Itapuã. Isso pode prejudicar muita gente, porque é tóxico", explicou o funcionário da Limpurb, Edvando dos Santos Paixão.

Moradores e banhistas das regiões afetadas devem evitar o contato com as partículas.

Para coletar os resíduos é necessário seguir o normas determinadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Os agentes estão usam um ancinho para colocar as partículas no recipiente plástico de armazenamento temporário, com impermeabilização de solo, encaminhar para análise, onde será realizada as análises.

Outros órgãos têm se mobilizado para monitorar as praias do Nordeste que foram atingidas pelas manchas. Desde o dia 2 de setembro, dia da primeira ocorrência, a Marinha tem atuado para para diminuir os danos. São 48 Organizações Militares, com emprego de 1.583 militares, cinco navios, uma aeronave, além de embarcações e viaturas de diversas Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências.

Segundo informações do órgão, a atuação é para conter e neutralizar dos efeitos danosos à natureza e à população, bem como na investigação quanto à origem e responsabilidades.

Já foram notificados 30 navios-tanque de 10 diferentes bandeiras para prestarem esclarecimentos.

O Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Polícia Federal, Força Aérea Brasileira, Petrobras, além de instituições estaduais e municipais, também trabalham para reduzir os impactos ambientais.

Uma moradora de Ipitanga encontrou uma tartaruga morta e suja de óleo, enquanto caminhava na areia da praia. Assustada com a situação, a cabelereira Maria Cristina Vieira Carvalho disse ter ficado triste com a situação.

"Achei devastador, porque é uma das praias que não é poluída e a gente encontrar tartatuga morta é muito triste. Estou pedindo providência. Acabamos pisando em uma das manchas de óleo", afirmou Maria Cristina.

