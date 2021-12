As praias de Ondina e do Farol Barra foram atingidas pelas manchas de óleo na manhã desta quinta-feira, 17, em Salvador. Agentes da da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) e voluntários trabalham na limpeza da areia e das pedras, que estão com as pelotas de óleo.

A estudante Bianca Faustino, de 19 anos, foi uma das voluntárias a trabalharem na limpeza da praia. Abatida com a situação, enquanto procurava o óleo e explicações, a estudante olhou o horizonte e perdeu as palavras. Ela descreveu como algo "muito triste".

"Isso é muito triste, porque sempre vinha para Salvador passar as férias e agora, estou morando na Barra. Tem que Zelar! É muito triste, tem que ajudar. Não consigo nem acreditar", explicou Bianca.

De acordo com informações da Limpurb, a equipe operacional usa luvas, botas, máscaras, em caso de retirar animal morto, e bonés para evitar contato com o material. Além disso é preciso usar um ancinho e fazer a coleta com uma pá para retirar as pelotas e manchas da areia ou das pedras. Depois, os agentes despejam em um big bags, embalagens resistentes que armazenam resíduos com segurança. Os voluntários podem usar balde ou outro tipo de recipiente rígido para armazenar o produto.

O material recolhido é pesado e depois encaminhado para um depósito temporário na sede do órgão, dentro de um contênier forrado internamente por manta de PVC, em área coberta e sem oferecer perigo para as pessoas e animais, até ser resolvido o destino final do material pelos órgão ambientais.

Manchas de óleo chegam ao Farol da Barra | Foto: Divulgação/ATarde

