Mancha 'misteriosa' turva mar da orla de Salvador

Uma mancha apareceu no início da tarde desta sexta-feira, 12, em um trecho da orla de Salvador, entre os bairros do Costa Azul e Ondina.

A equipe de reportagem do A TARDE entrou em contato com Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) para saber informações sobre a causa da mancha, mas foi informada pela assessoria do órgão, que uma equipe de fiscalização seria encaminhada ao local para verificar o ocorrido e só depois iriam se pronunciar.

Mar da praia do Rio Vermelho também encontra-se manchado (Foto: Juracy dos Anjos | Ag. A TARDE | 12.05.2017​ )

adblock ativo