Mancha foi causada por defeito em rede de esgoto

A Embasa divulgou nesta quarta-feira, 6, sua explicação para a mancha que atingiu a Praia de Patamares no último final de semana. Segundo o órgão, foram encontrados três defeitos na tubulação submersa de esgoto que atravessa um córrego localizado nas proximidades do Bairro da Paz.

Os problemas foram detectados enquanto uma equipe da Embasa realizava um procedimento de verificação da rede na área da bacia do Rio Jaguaribe. O manancial desemboca justamente na Praia de Patamares.

A empresa afirmou que já trabalha na recuperação dos trechos defeituosos. "Foi providenciada a captação de tempo seco (quando não há chuvas) do córrego", diz nota publicada pela Embasa. O procedimento é para evitar que o esgoto chegue até a praia. Segundo a Embasa, os resultados já podem ser observados na área.

A empresa também se comprometeu a intensificar o trabalho no Bairro da Paz. As ações teriam o objetivo de impedir que os esgotos de residências sejam lançados no córrego. Para isso, irá implantar rede e ligação nos locais onde foi detectada a emissão irregular de dejetos.

Até que as obras sejam finalizadas continuará funcionando a manobra de captação de tempo seco.

Ações - O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informou que, uma vez identificada a causa dos problemas ambientais, cabe à Embasa fazer a reparação.

A diretoria de fiscalização do instituto estudará os procedimentos que serão adotados de acordo com a legislação ambiental. Também será estipulado um prazo para que a Embasa solucione o problema na rede de esgoto.

