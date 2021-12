Mancha de esgoto invade mar no Rio Vermelho e vai até Ondina

Uma mancha de esgoto se misturou à água do mar no Rio Vermelho, nesta quinta-feira, 24, após a rede de tratamento da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) parar de funcionar. A interrupção do bombeamento do sistema de filtragem dos efluentes foi provocada pela falta de energia elétrica na rede.

A queda de um poste na via exclusiva da avenida Vasco da Gama - após a colisão de um ônibus no local na quarta, 23, - foi o motivo para a falta de fornecimento pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba).

Com isso, dejetos in natura foram despejados por mais de 24 horas na água, o que fez a mancha avançar cerca de 300 metros mar adentro, de acordo com estimativa de pescadores ouvidos pela equipe de reportagem de A TARDE.

Circulando pela praia do Rio Vermelho era possível enxergar a interseção entre as faixas de água poluída e limpa. A sujeira ia até a divisão entre a praia da Paciência e Ondina.

Mancha foi registrada na praia de Ondina (Foto: Biaggio Talento | Ag. A TARDE)

Pesca parada

O mau cheiro tomou conta da Colônia de Pescadores Z-1, no Rio Vermelho. Além disso, a pesca na beira da praia ficou prejudicada, com a fuga de espécies, como guaricema, carapeba, robalo e bonito. Em alto-mar, a busca pelos pescados também não foi bem-sucedida.

Pescadores que arriscaram entrar na maré voltaram praticamente sem nada. Há quase 30 anos na profissão, Paulo Sérgio Guedes, 42 anos, reclamou do impacto causado pela poluição.

O período da Semana Santa, explica ele, é o mais movimentado na colônia. "É um prejuízo para nós e para o meio ambiente", afirmou o pescador. Segundo ele, a maioria dos colegas não quis entrar no mar, por medo do contato com a água poluída com dejetos.

"Existe uma dificuldade grande para colocar o barco aí dentro e depois para trazê-lo de volta para a areia, então quase ninguém quis arriscar", relatou o pescador Paulo Sérgio Guerra.

Uma equipe do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) esteve no Rio Vermelho para colher amostras da água e fazer as análises necessárias. O resultado, no entanto, só deverá ser divulgado após o feriado da Semana Santa, segundo A TARDE apurou.

Em nota, a Embasa informou que está trabalhando, em parceria com a Coelba, para consertar a linha de transmissão de energia à empresa de saneamento.

A previsão, de acordo com o comunicado do órgão, era que o serviço fosse concluído na noite desta quinta - o que conteria o derramamento de esgoto no mar.

Até a atualização desta reportagem, no entanto, o problema persistia. "Até o restabelecimento da distribuição de energia na estação de tratamento, a Embasa recomenda que as pessoas evitem o contato com o mar na área da foz do rio Lucaia", disse o órgão na nota.

Já em clima de feriado, o Rio Vermelho não recebeu banhistas na tarde desta quinta.

Ônibus bateu em poste na noite de quarta-feira, 23 (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

