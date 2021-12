Mamografias gratuitas serão realizadas nesta terça e quarta no Cabula

Exames de mamografia serão realizados gratuitamente na terça e quarta-feira, 5 e 6. A ação acontece a partir das 7h, em uma unidade móvel localizada no estacionamento do supermercado GBarbosa Cabula.

Promovida pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS), a iniciativa "Vida + Rosa" vai distribuir 80 fichas por dia para mulheres acima de 35 anos. Para garantir o exame, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o segundo mais recorrente e a maior causa de morte entre mulheres no país. A doença pode ser identificada pelo exame de mamografia, capaz de revelar a existência de sinais precoces, antes mesmo que as lesões sejam palpáveis.

adblock ativo