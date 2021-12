Mametto fará show gratuito no início do Outubro Rosa

Mais uma vez, o mês de outubro será marcado pela campanha de combate e detecção do câncer de mama chamada de 'Outubro Rosa'. Na próxima quarta-feira, 1º, o início da 5ª edição do Outubro Rosa será marcado pelo show gratuito da banda Mametto, com participação da banda Didá, às 18h, no Parque Costa Azul. A campanha foi desenvolvida pela Philips do Brasil em parceria com o Grupo Delfin.

A cantora Ana Mametto será a madrinha do Outubro Rosa no Nordeste pela segunda vez consecutiva, onde fará, no palco, uma demonstração do autoexame nas mamas. Além da oficina de turbantes, às 18h, e uma palestra da médica mastologista, Maria Cecília Gnotto, o evento também terá ações que irão promover a valorização da autoestima e beleza de mulheres portadoras da doença.

A campanha pretende realizar 14 mil exames de mamografia gratuitos entre os dias 7 e 31 de outubro, em bairros periféricos de Salvador e Aracaju. Os exames serão oferecidos pelo Grupo Delfin, por meio de cinco 'mamamóveis' - unidades móveis inteiramente adaptadas.

No encerramento do Outubro Rosa, a banda Mametto viaja para Barueri, em São Paulo, onde fica a sede da Philips, para outra apresentação aberta ao público.

