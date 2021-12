MAM suspende visitação devido à greve dos vigilantes

Por conta da greve dos vigilantes, decretada nesta quarta-feira, 24, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-Ba), localizado na avenida Contorno, em Salvador, decidiu suspender a visitação.

De acordo com a assessoria da instituição, somente o setor administrativo funciona. Em nota, o órgão informou que está aguardando uma posição do Sindivigilantes para normalização dos serviços.

Greve

Os vigilantes do estado da Bahia decidiram parar as atividades, por tempo indeterminado, nesta quarta, 24. Eles pedem reajuste de 15%, ticket refeição de R$ 20, cotas para as mulheres de 30% (por posto de trabalho) e piso salarial de R$ 1.500,00.

Além do MAM, a greve também deve afetar o funcionamento de agências bancárias, shoppings, hospitais, escolas e outros setores.

