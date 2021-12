MAM abre inscrições gratuitas para cursos em Salvador

Estão abertas as inscrições gratuitas para as novas turmas de 2017 dos mini-cursos oferecidos pelo Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). Ao todo serão 280 vagas, para cursos de desenho artístico, pintura, cerâmica, litografia, modelagem e serigrafia.

As aulas acontecem nas Oficinas do MAM-BA e as inscrições serão feitas através do e-mail oficinasdomam@gmail.com, mas é necessário ir no MAM para confirmar a matrícula. A idade mínima é a partir dos 15 anos. As inscrições seguem até todas as vagas serem preenchidas.

Os cursos são destinados para todo tipo de público, a fim de investir na formação das linguagens visuais, viabilizando espaços de criação, discussão e debate em torno da produção das artes. Mais informações pelo telefone do Núcleo Educativo (71) 3117-6043.

SERVIÇO

Desenho Artístico

Quando: De 4 a 20 de abril - Terças e quintas-feiras

Horário: Das 14h às 17h

Facilitador: Jaison Costa

60 vagas

Pintura

Quando: De 5 a 21 de abril - Quartas e sextas-feiras

Horário: Das 14h às 17h

Facilitador: Daniel Almeida

60 vagas

Cerâmica

Quando: 4 a 20 de abril - Terças e quintas-feiras

Horário: Das 9h às 12h

Facilitadora: Betânia Vargas

30 vagas

Litografia

Quando: De 4 a 20 de abril - Terças e quintas-feiras

Horário: Das 14h às 17h

Facilitador: Renato Fonseca

30 vagas

Modelagem

Quando: De 8 a 24 de abril - Sábados

Horário: Das 8h às 12h

Facilitador: Luiz Augusto Gonçalves

50 vagas

Serigrafia

Quando: De 5 a 21 de abril - Quartas e sextas-feiras

Horário: Das 9h às 12h

Facilitador: Adriel Figueredo

50 vagas

