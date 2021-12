Mala é encontrada em Salvador com 1,5 kg de drogas e granadas

Foi localizada na noite desta quinta-feira, 23, uma mala com mais de 1,5 kg de drogas, colete balístico, granadas, facas e balanças no bairro de Novo Horizonte, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), os agentes receberam uma denúncia anônima, por volta das 22h, sobre o tráfico de drogas no bairro. No momento em que a guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) passou pela rua Mônica, os suspeitos fugiram.

Os policiais encontraram em uma laje de uma casa uma mala vermelha com um colete balístico, três granadas, 865 gramas de maconha prensada, 144 porções da mesma droga prensada, 510 gramas de pasta base de cocaína, três balanças, cinco pacotes de substâncias químicas para mistura das drogas, cinco pacotes de fumo desfiado com 20 saquinhos cada, três fitas adesivas para embalar materiais, uma machadinha, 14 facas grandes, um binóculo e um aparelho celular.

Além do material, a PM encontrou documentos de identidade em nome de uma mulher. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.

adblock ativo