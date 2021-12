Major que matou esposa dentro de escola é exonerado

O major Valdiógenes Almeida Cruz Junior, que matou a esposa dentro de uma escola no dia 13 de maio, foi exonerado do cargo pelo governador Rui Costa. A exoneração foi publicada na edição de 17 de maio do Diário Oficial da Bahia. Valdiógenes era subcomandante do 3º Grupamento de Bombeiros Militares da Bahia (Iguatemi).

A professora Sandra Denise Costa Alfonso, de 40 anos, trabalhava na Escola Municipal Esperança de Viver, no bairro de Castelo Branco, em Salvador. Em depoimento, Valdiógenes contou para os investigadores que a motivação do crime foi ciúmes.

Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, pela morte de Sandra Denise, com quem estava casado há 21 anos. Ela tinha sinais de ferimento nas pernas, clavícula e região da cabeça.

adblock ativo