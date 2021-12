O policial militar major Eneas Dibelo Estrela, comandante da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar, situada no bairro de tancredo Neves, foi destaque no evento que apresentou a operação da Polícia Militar no Carnaval 2014. Ele surpreendeu o público presente na terça-feira, 18, dançando a convite da cantora Carla Cristina o hit "Lepo-Lepo" da banda Psirico.

Veja o vídeo:

Da Redação Major dança Lepo Lepo em evento da Polícia Militar

