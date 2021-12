Major da PM vence Prêmio Claudia por trabalho em prol das mulheres

A major Denice Santiago conquistou o Prêmio Claudia, na categoria Políticas Públicas. Ela foi premiada pelo trabalho no comando da Operação Ronda Maria da Penha e ações desenvolvidas desde a criação da unidade especializada da PM que protege mulheres vítimas de violência no estado da Bahia.

O serviço de visitar essas vítimas foi idealizado pela major. Antes, ela já tinha participado da criação do Centro de Referência Maria Felipa, núcleo que tem a missão de valorizar e melhorar as condições de trabalho da mulher no batalhão.

A PM venceu a premiação por meio de voto popular. O prêmio foi entregue nesta segunda, 2.

O prêmio tem o objetivo de reconhecer e valorizar projetos de mulheres inspiradoras que trabalham em prol da sociedade e do meio ambiente. O prêmio reconhece projetos em oito categorias: ciências, cultura, trabalho social, políticas públicas, negócios, revelação, consultora Natura e uma nova categoria masculina, intitulada eles por elas.

