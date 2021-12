Mais uma obra de contenção é inaugurada em Canabrava

A atendente Itainana Ramos, 22 anos, lembra dos períodos de chuva na rua Padre Hugo, em Canabrava, onde mora desde que nasceu. Nesses dias, ela diz que não dava para dormir. Água e lama invadiam a casa e destruíam roupas, móveis e eletrodomésticos.

Desde esta terça-feira, 19, quando o governo do estado entregou uma obra de contenção de encosta no local, ela espera que essa cena não se repita mais. "Parecia uma cachoeira que invadia a casa. A gente não dormia, tirando água e lama com um balde. Já perdemos muita coisa", conta.

A intervenção durou três meses e teve um investimento de R$ 2,5 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A obra, que deve beneficiar cerca de 200 famílias, integra um conjunto de 98 encostas alvos de um projeto elaborado ainda na gestão do ex-governador Jaques Wagner e com custo total de R$ 156 milhões.

Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), José Machado, a previsão é que todas as intervenções sejam finalizadas até 2017. Até março, outras nove contenções serão entregues.

"Neste programa, foram selecionadas as encostas de mais alto risco com base no Plano Diretor de Encosta municipal. Há sempre uma demanda a mais, mas as pessoas têm que entender que é um programa aprovado pelo governo federal e não deve ser alterado", disse ele.

A contenção em Canabrava é a 13ª entregue. O pedreiro Denivaldo Freitas, 50, que mora no bairro com a esposa e três filhos, diz que a situação sempre foi complicada. "Eu perdia dia de trabalho para retirar lama do quintal. Perdi um armário novo por causa da água. Em dia de chuva, todo mundo ficava na sala, porque o quarto e a cozinha ficam no fundo da casa", conta.

Durante a cerimônia nesta terça, moradores reclamaram intervenção em outras encostas. "Há locais, como a rua São Roque, onde há perigo iminente. Muitas áreas no bairro oferece risco quando chove. Em Canabrava, falta muita coisa, como creche e escola de 2º grau", destacou a secretária Luciene Gonçalves.

Promessa

O governador Rui Costa prometeu verificar a possibilidade de construção da escola e de uma creche. Afirmou, ainda, que a obra terá mais 100 metros de contenção, além dos 450 finalizados.

Rui ainda pediu à comunidade para não mexer na contenção para construir novas casas, por conta dos riscos. Três famílias retiradas do local estão recebendo aluguel-social (cerca de R$ 300 mensais) até serem inscritas no programa federal Minha Casa, Minha Vida.

"Vamos entregar encostas ao longo do ano e iniciaremos, nos próximos dias, a 2ª etapa, que é o valor adicionado dos locais onde houve acidentes (em 2015). Estamos licitando, e a obra começará em fevereiro", disse.

