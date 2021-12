Mais uma casa é demolida na Fazenda Grande do Retiro

Mais uma casa com ameaça de desabamento na Fazenda Grande do Retiro. A Defesa Civil do Salvador (Codesal) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), iniciaram os trabalhos na manhã desta segunda-feira, 7, na rua Candinho Fernandes, demolindo mais uma residência. Até o momento, oito casas foram demolidas.

Dona Raimunda Corrêa, 62, dona de uma das casas condenadas, morava no local há 30 anos com a filha e o marido, e lamenta a perda do imóvel. "É triste, dói. A gente vê nosso cantinho, não tem que pagar aluguel e hoje tem que pagar aluguel. É muito triste", comentou.

Após o desabamento ocorrido na noite da última quinta-feira, 3, as equipes da Codesal e Sedur foram ao local no sábado, 5, para iniciar a demolição de imóveis que estavam em situação de risco.

