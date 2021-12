Mais um suspeito de participar de ataques a ônibus em Ondina é preso

Mais um suspeito de participar dos ataques a ônibus coletivos no bairro de Ondina foi preso na tarde desta quarta, 4. O jovem de 23 anos foi encontrado por policiais militares no bairro do Calabar após denúncia anônima. Ele já possuía mandado de prisão em aberto por roubos.

A ação criminosa foi registrada na noite desta terça, 3, quando um grupo bloqueou a via, efetuou disparos de arma de fogo, além incendiar e apedrejar os veículos. O ataque seria retaliação pela morte de um homem na tarde desta segunda, 2, na localidade conhecida como largo do Camarão.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), além de foragido da Justiça, o suspeito possuía passagem por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Após procedimentos da Polícia Civil, será levado para o sistema prisional.

Nesta manhã, a Polícia Militar (PM-BA) já havia localizado na mesma região um outo envolvidos na ação criminosa da noite anterior. Ainda conforme a SSP, ele pretendia queimar mais um coletivo na avenida Centenário.

