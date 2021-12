Mais um suspeito da morte da sobrinha de Léo Kret é preso

Leonardo Santos de Santana, o "Léo", de 26 anos, acusado de envolvimento na morte da sobrinha da ex vereadora, Léo Kret, Franciele Gomes de Souza, 6, foi preso, nesta quarta-feira, 20, em um imóvel no Candeal de Brotas, em Salvador. O acusado estava com um mandado de prisão em aberto, solicitado à Justiça pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

Léo é o segundo suspeito da autoria do assassinato - que aconteceu em outubro, no Alto do Cruzeiro - a ser preso. Juntamente com Laíre Luiz Araújo dos Santos, o "Lare" ou "Arial", 21 - apontado como autor dos tiros e que se entregou à polícia no mês passado -, Leonardo faz parte da quadrilha de Ismael Carlos Duarte dos Santos, o "Pezão", líder do tráfico de drogas na localidade do Barro, em Pernambués, que está sendo procurado.

Ele também responde inquérito policial por tráfico de drogas, associação para o tráfico e já havia sido preso, em 2010, pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Segundo a delegada Clelba Teles, titular da 2ª DH/Central, mais seis mandados de prisão já foram expedidos. A polícia está à procura de outros comparsas dos dois acusados, identificados como Uelder Duarte dos Santos, Marcos Conceição Miranda, o "Marquinhos", "Caca" e "Lieu", todos com as prisões já decretadas.

Crime - De acordo com a polícia, a menina e outras cinco pessoas, que ficaram feridas, participavam de uma festa de aniversário, no Bar do Chico, de propriedade do pai da ex-vereadora Léo Kret e avô de Franciele, no Alto do Cruzeiro, em Pernambues. "Léo" e o comparsa Laíre Luiz Araújo dos Santos, o "Lare" ou "Arial", 21, apontado como autor dos tiros, tinham como alvo o também traficante Émerson Carlos de Oliveira Souza, o "Poio", 20.

Laíre foi preso no dia 15 de outubro, em cumprimento a um mandado de prisão temporária, expedido pelo 1ª Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

