O soldado da Polícia Militar Alexsandro de Souza Cerqueira foi preso suspeito de envolvimento na morte do atleta de basquete Edinei Moreira Bahia, 30, no último dia 5, no Rio Vermelho, em Salvador. Ele é o segundo PM detido no caso. O outro policial, Frederico Santos Costa, já está preso. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira, 17.

Ele se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na quinta, 16, acompanhado de um advogado e teve o mandado de prisão temporária cumprido. Conforme a polícia, o soldado é apontado como um dos responsáveis pelos tiros que mataram Edinei e deixaram outras duas pessoas feridas.

Durante depoimento, Alexsandro disse que deu tiros para o alto como forma de defesa, já que Ednei e seus amigos o teriam ameaçado. O desentendimento teria ocorrido em uma boate, próximo ao Largo de Santana. Mas o crime foi praticado do lado de fora, logo após Edinei e os amigos saírem do espaço.

Uma pistola calibre 380, que pertence ao militar, foi apreendida e encaminhada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será submetida ao Sistema de Identificação Balística (Ibis), que é capaz de revelar de qual arma pertence o projétil encontrado no corpo do jogador.

O policial passou por exames médicos no DPT e foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar.

Da Redação Mais um PM suspeito de envolvimento em morte de atleta é preso

