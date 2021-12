Mais um ônibus é incendiado na Via Regional

Um ônibus do consórcio OTTrans, que fazia a linha Boca da Mata/Lapa, foi incendiado por volta das 16h desta quinta-feira, 8, na Via Regional, em Salvador, em um alegado protesto contra a morte de dois homens.

Na versão de vizinhos e pessoas próximas, Alan Tosta Pereira, de 26 anos, e o amigo dele, de prenome Marcos, embora não fossem envolvidos com a criminalidade, teriam sido executados por policiais militares numa abordagem durante a madrugada.

No momento do ataque, o coletivo passava às margens do loteamento Daniel Gomes, próximo ao bairro, Novo Marotinho, sentido Boca da Mata. Segundo testemunhas, cerca de dez pessoas carregando galões de combustível invadiram o coletivo e ordenaram que todos saíssem.

Ataque

“Duas pessoas sinalizaram com as mãos, como se fossem subir. Mas, em seguida, surgiram homens, mulheres, adolescentes. Todos com paus, pedras, facas e arma [de fogo] nas mãos. Estavam escondidos no mato”, detalhou o motorista, que calculou cerca de 50 passageiros no momento da invasão”.

Há 15 anos na profissão, o rodoviário contou nunca ter rodado no itinerário. Estava apenas para cobrir a folga de outro colega. “Já fui assaltado várias vezes, mas nunca passei por isso”, relatou.

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, o fogo chegou a alcançar a fiação. Técnicos da Coelba informaram, entretanto, que não houve problema no fornecimento de energia. O serviço de telefonia, por outro lado, foi afetado.

Esse é o segundo incêndio a ônibus registrado na Via Regional num intervalo de quatro dias. No último domingo, 4, um coletivo do mesmo consórcio foi alvo de ação criminosa em circunstâncias semelhantes.

Na ocasião, porém, o ato ocorreu em represália a uma suposta agressão praticada por policias da 50ª CIPM (Sete de Abril) contra um morador.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que o caso está sendo investigado pela 10ª DT (Pau da Lima). Ainda conforme a SSP, o patrulhamento ostensivo na Via Regional foi reforçado com a presença da Operação Gêmeos e da Rondesp.

