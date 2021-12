Mais um homem é preso furtando roupas em loja de shopping

Leandro Andrade Lima Figueroa, de 24 anos, foi preso em flagrante por furto de roupa em uma loja do Shopping Barra, na sexta-feira, 18, por uma equipe da 14ª Delegacia Territorial (DT). Ele já tinham passagem pela polícia pelo mesmo crime, em Itabuna, no sul da Bahia. A informação só foi divulgada nesta segunda-feira, 21, pela Polícia Civil (PC).

Esse é segundo caso registrado no estabelecimento em menos de 15 dias. No dia 9 de março um homem de 22 anos foi preso com 16 peças furtadas.

De acordo com a Polícia Civil, nós dois assaltos os homens usaram uma bolsa forrada com papel metálico, que impede o acionamento de alarmes instalados nas portas dos estabelecimentos comerciais.

Roupas furtadas de loja Foto: Ascom | Polícia Civil

Na delegacia, Lenadro alegou que contou com a ajuda de um comparsa, que aguardava a mercadoria roubada, do lado de fora do estabelecimento, mas não revelou a identidade do suspeito.

De acordo com a delegada Carmem Dolores Bittencourt, titular da 14ª DT/Barra, os ladrões dessa modalidade costumam agir em grupos de três: quando um deles furta as peças, o segundo fica responsável por sair da loja com as roupas e o último as revende.

Leandro foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM. Ele disse em depoimento que participou do crime para pagar dívidas referentes à pensão alimentícia.

