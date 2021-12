Mais um envolvido no sequestro de ex-prefeito de Valença é preso

Mais um suspeito de participar do sequestro do ex-prefeito de Valença foi preso nesta quinta-feira, 12. Cleber dos Santos Freire, de 40 anos, foi detido por policiais do do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) quando saída da casa de sua filha, no bairro de Sussuarana, em Salvador.

Cleber é o quinto sequestrador localizado pela polícia. Segundo o delegado Cleandro Pimenta, ele era responsável por vigiar a vítima, Ramiro José Campelo de Queiroz, no cativeiro localizado em Dias D'Ávila.

“Com a prisão de Cleber, conseguimos chegar a um dos locais onde a vítima foi mantida em cárcere”, esclareceu o delegado em nota.

O imóvel foi alugado por Márcio Reis dos Santos, o “Bradock”, preso em São Paulo no dia 14 de fevereiro, juntamente com outros três suspeitos, Geraldo Alves de Carvalho Neto, Carlos Eduardo Rabello e André Luís Maciel Santos. No momento da prisão, os sequestradores dividiam a quantia de R$ 451 mil paga pela família do prefeito.

